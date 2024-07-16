Bekir Bozdağ'a 'rüşvet' iddiası: "İddianameyi sansürlediler"

Gazeteci İsmail Saymaz, Ayhan Bora Kaplan davası kapsamında Macaristan'da yakalanan gizli tanık Serdar Sertçelik'in rüşvet verdiğini iddia ettiği Bekir Bozdağ ve Halk Bankası İcra Kurulu Başkanı Osman Arslan'la ilgili iddialardan oluşan 21 sayfanın iddianameden çıkarıldığını belirtti.

Ayhan Bora Kaplan davası kapsamında Macaristan'da yakalanan Serdar Sertçelik 'in eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Halk Bankası İcra Kurulu Başkanı Osman Arslan'la ilgili iddialarına ilişkin gelişmeler sürüyo.

Gazeteci İsmailk Saymaz, halktv.com.tr'de bugün yayımlanan "Bekir Bozdağlı iddianameyi sansürlediler" başlıklı yazısında Sertçelik'in öne sürdüğü rüşvet iddiaları hakkında yaşananları aktardı.

Saymaz'ın aktardığına göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu ifadelerin ardından 24 Haziran’da 2024/38165 numaralı ve 126 sayfalık bir iddianame hazırladı.

Ancak, savcının 24 Haziran'da hazırlanan iddianamenin ardından 29 Haziran’da, 2024/38794 esas numaralı yeni iddianame yazdığı ortaya çıktı.

Saymaz'ın yazısına göre, ikinci iddianamede Sertçelik sanıklar arasından çıkarıldı ve iddianame metni 21 sayfa eksiltilerek, mahkemeye gönderildi.

Söz konusu iddianame ise kabul edildi.

Saymaz'ın yazısında ilgili kısım şöyle:

"Sertçelik, ses kaydında, eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın da adını geçiriyor. Bozdağ’la bağlantılı bir hukuk bürosuna avukatı İ.Y. aracılığıyla 400 bin Euro ödediğini ve davasının bozulduğunu ileri sürüyor.

Bu iddiayı 12 Temmuz tarihli ‘Gizli tanığın Bekir Bozdağ’ iddiaları başlıklı yazımda aktarmıştım.

Sertçelik, şunları söylüyor:

“İ. abi ben firarken, eve geldi. Bozdağ’ı aradı. O zaman Bozdağ, Adalet Bakanı. Bozdağ’ın hukuk bürosu var, dışardan iş hallettirdiği… Bozdağ, meclise çağırdı İ. abiyi. ‘Grup toplantısına gidiyoruz, gel görüşelim’ diye. İ. abi gitti, konuştu. O zaman 400 bin Euro verdim Bozdağ’ın hukuk bürosuna. Dosyamı bozdular.”

Bir diğer kayıtta Sertçelik ve Demircan arasında şu diyaloglar yaşanıyor:

Sertçelik: Müdürüm takipsizlik değil, yeniden yargılama aldık. 30 ay kapalıda (cezaevi) yatacaktım normalde. Beş ay sonra tahliye oldum.

Demircan: İsim ver bakayım, not alıyım. Söylemem lazım.

Sertçelik: İ.Y., Bozdağ’la yanımda konuştu megafondan. Sonra meclise gitti, görüştüler. 400 bin Euro istediler, verdim. Sonra yakalandım. Zaten yakalanmasam olmuyordu. Cezaevine girdim, beşinci ayda tahliye oldum.”

Bozdağ, iddiayı sert bir dille yalanladı.

Suç duyurunda bulundu.

21 SAYFA EKSİLTİLDİ

Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul edince skandal gün yüzüne çıktı.

Meğer…

Arslan ve Bozdağ hakkındaki iddiaların yer aldığı ilk iddianame, mahkeme tarafından iade edilmiş.

Fakat bu aşamada dışarıya sızarak, benim elime kadar ulaşmış.

Bu arada aynı savcı iki gün sonra, yani 29 Haziran’da, 2024/38794 esas numaralı yeni iddianame yazmış.

İkinci iddianamede Sertçelik’i sanıklar arasından çıkararak ve metnimi 21 sayfa eksilterek, mahkemeye göndermiş. Bu iddianame kabul edilmiş.

PEKİ, EKSİLTİLEN 21 SAYFADA NE VAR?

Tahmin edeceğiniz üzere…

Arslan ve Bozdağ ile birkaç kişi hakkındaki iddialar metinden çıkarılmış.

Yalnızca Bozdağ ve Mücahit Aslan’ın adının geçtiği, Sertçelik tarafından sosyal medyada yayınlanmış bölümler bırakıldı.

Sizin anlayacağınız, iddianame sansürlenerek, kabul ediliyor.

Gülünç olan şu ki…

Sansürlü iddianameye iade edilen iddianamenin esas numarası yazılmış!"