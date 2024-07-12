Bekir Bozdağ'dan Serdar Sertçelik'in "rüşvet" iddiasıyla ilgili açıklama

Bekir Bozdağ, Ayhan Bora Kaplan davasının gizli tanığı Serdar Çelik'in kendisine "rüşvet" verdiği iddiasıyla ilgili, "Ortaya atılan iddialar, şahsıma yapılmış apaçık bir iftiradır. avukatım aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum" açıklaması yaptı.

TBMM Başkanvekili ve AKP Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Ayhan Bora Kaplan davasının gizli tanığı Serdar Sertçelik'in "Bekir Bozdağ'a rüşvet verdik, dosyamızı kaldırdı" iddiasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Gazeteci İsmail Saymaz, halktv.com.tr'de yer alan bugünkü köşe yazısında Ayhan Bora Kaplan davasının gizli tanığı olan, kırmızı bültenle aranan ve Macaristan'da yakalanan Serdar Sertçelik'in eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkındaki "rüşvet" iddiasını gündeme getirdi.

Saymaz, "Ayhan Bora Kaplan’ı soruşturan altı polis ile gizli tanık Serdar Sertçelik ve Sertçelik’in kaçmasına yardım eden 12 kişiye Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede Sertçelik ile eski Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan’ın yedi ayrı telefon görüşmesinin dökümüne yer verildi. Sertçelik, 26 Nisan 2024 tarihli görüşmede, eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın adını geçiriyor. Bozdağ’la bağlantılı bir hukuk bürosuna avukatı İ.Y. aracılığıyla 400 bin Euro ödediğini ve davasının bozulduğunu ileri sürüyor" diye yazdı.

BOZDAĞ'DAN YALANLAMA

Söz konusu iddianın ardından Bekir Bozdağ'dan açıklama geldi. Yazılı açıklama yapan Bozdağ, iddianın "iftira" olduğunu belirterek, avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti.

AA'nın haberine göre, Bozdağ'ın açıklaması şöyle:

"Bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan haberlerde yer alan Ayhan Bora Kaplan dosyasının gizli tanığı Serdar Sertçelik tarafından ortaya atılan iddialar, şahsıma yapılmış apaçık bir iftiradır. Buradan açıkça ilan ediyorum; bu iftiranın doğru olduğunu kim ispat ederse, sahip olduğum tüm malvarlığımı ona hibe etmeyi, saygın Türk kamuoyu önünde taahhüt ediyorum. Hakkımdaki iftiraların araştırılması ve müfterilerin cezalandırılması için avukatım aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Abdestimizden şüphemiz yok, hiçbir vakitte olmadı, elhamdülillah."