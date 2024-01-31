Bekir Bozdağ’a anayasa kitapçığı fırlatan CHP'li Bankoğlu konuştu

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki, Gezi davasında 18 yıl hapse mahkûm edildiğine ilişkin kararı okuyarak milletvekilliğini düşüren TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'a anayasa kitapçığı fırlatan CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, açıklama yaptı. Bankoğlu, "Planlı bir şey değildi anayasayı göstermeye gittim ama dayanamadım fırlattım" dedi.

Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve AYM’nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın vekilliği düşürüldü.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ kararı okuduğu sırada kendisine tepkiler yükseldi. Başkanlık divanını işgal eden milletvekilleri Bozdağ'ın önüne 'Can Atalay'a özgürlük' dövizleri tuttu. Islıklarla protesto edilen Bozdağ'a anayasa kitapçığı fırlatıldı.

Can Atalay hakkındaki kararı okuyarak milletvekilliğini düşüren TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'a anayasa kitapçığı fırlatan CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu konuştu.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, konuya ilişkin Sözcü’ye yaptığı açıklamada, “Planlı bir şey değildi anayasayı göstermeye gittim ama dayanamadım fırlattım” dedi.

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