Bekir Bozdağ’a anayasa kitapçığı fırlatan CHP'li Bankoğlu konuştu
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki, Gezi davasında 18 yıl hapse mahkûm edildiğine ilişkin kararı okuyarak milletvekilliğini düşüren TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'a anayasa kitapçığı fırlatan CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, açıklama yaptı. Bankoğlu, "Planlı bir şey değildi anayasayı göstermeye gittim ama dayanamadım fırlattım" dedi.
Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve AYM’nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın vekilliği düşürüldü.
TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ kararı okuduğu sırada kendisine tepkiler yükseldi. Başkanlık divanını işgal eden milletvekilleri Bozdağ'ın önüne 'Can Atalay'a özgürlük' dövizleri tuttu. Islıklarla protesto edilen Bozdağ'a anayasa kitapçığı fırlatıldı.
Can Atalay hakkındaki kararı okuyarak milletvekilliğini düşüren TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'a anayasa kitapçığı fırlatan CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu konuştu.
CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, konuya ilişkin Sözcü’ye yaptığı açıklamada, “Planlı bir şey değildi anayasayı göstermeye gittim ama dayanamadım fırlattım” dedi.
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NE OLMUŞTU?
Türkiye, demokrasi tarihinin karanlık günlerinden birini daha yaşadı. Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve AYM’nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Yargıtay 3. Dairesi’nin kararı okunarak Atalay’ın vekilliği düşürülmüştü.
Genel Kurulu yöneten TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'a, kararı okuduğu sırada anayasa kitapçığı fırlatılmıştı. Kitapçığı fırlatanın CHP Bartın milletvekili Aysu Bankoğlu olduğu öğrenilmişti.
Tepki çeken karar İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere pek çok ilde protesto edilirken, Atalay yaptığı açıklamada, ‘‘Kuralsızlık, hukuksuzluk deli gömleğine sığmayacak, hep beraber göreceğiz’’ demişti.
CHP Lideri Özgür Özel ise ‘‘Darbe girişimine karşı direneceğiz’’ açıklamasında bulunmuştu.
Atalay’ın avukatları milletvekilliğinin düşürülmesi kararına itiraz ederek Anayasa Mahkemesi’ne başvuracak.