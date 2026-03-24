Bekleme değil barış zamanı!

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin Şırnak’ta düzenlediği Newroz kutlamasında konuştu.

Bu yıl Newroz’un İran’da bombaların patladığı bir süreçte karşılandığı söyleyen Hatimoğulları, “İran’da demokratik güçleri, başta Kürtler olmak üzere halkları yok sayan otoriter molla gücüne kesinlikle karşıyız. Aynı şekilde emperyalist güçlerin oradaki demokrasi mücadelesini çalmasına ve insanları, sivil insanları katletmesine de net olarak karşıyız” dedi.

“Şırnak’tan Ankara’ya bir mesaj göndermek istiyoruz” diyen Hatimoğulları, şunları söyledi: “Sürecin gereği olarak Sayın Öcalan’ın da ifade ettiği gibi, artık Kürt halkının direnerek tarih yazdığı bu yeni aşamada Kürt halkının siyasi, hukuki ve bütün demokratik haklarının tanınması için yasaların çıkarılması gerekiyor. Bu yasalar acilen çıkarılmalıdır. Bir gün Rojava’da çatışmalar olur, beklemeye geçer Ankara. Şimdi İran’da çatışmalar var, Ankara gene beklemeye geçer. Hayır, bekleme zamanı değil. Tam tersi şimdi barışı inşa etme zamanıdır.”

Hatimoğulları, Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve Can Atalay’ın da serbest bırakılmasını istedi.

“Bizim taleplerimizi bulanıklaştırmak, silikleştirmek istiyorlar” diyen Hatimoğulları şöyle devam etti: “Bizler yasama, yürütme ve yargının yani üç erkin birbirinden bağımsız ve özgür olmasını istiyoruz. Bizler gençlere güvenli bir gelecek istiyoruz.”

Varto’da halaylarla başlayan Newroz kutlamasında, ilçede başlatılacak Jeotermal Enerji Santrali’ne (JES) tepki amaçlı “Bu topraklar bize miras, geleceğe emanet. JES istemiyoruz. Ev erd mirasa kal û bavan ê emanetê nifşên pêşeroje ye” pankartı açıldı. Kutlamada konuşan Varto Belediye Eşbaşkanı Gülbahar Kaya, “Dehaqlara karşı direnen Kawalara binlerce kez selam olsun. Newroz kutlu olsun” derken, Varto Belediyesi Eşbaşkanı Gıyasettin Aydemir ise bu yıl Newroz’un özgürlük Newroz’u olduğunu belirtti.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde de DEM Parti öncülüğünde düzenlenen Newroz programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartın ise yaptığı konuşmada barış ve kardeşlik vurgusu yaparak barış sürecine sahip çıktıklarını ifade etti. Konuşmaların ardından sanatçılar Nevzat Çiftçi, Cevdet Şemzini, İzzet Şemzini, Hunermend Cevat, Latif Ayhan ve Rugeş Bazi sahne aldı.