‘Beklenen çağrı bu hafta’ gelecek

Haber Merkezi

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan süreçte, haftalardır PKK lideri Öcalan’dan gelecek açıklama bekleniyor. DEM Parti, İmralı ziyaretinin birkaç gün içinde gerçekleşeceğini belirtirken BirGün’ün edindiği bilgiye göre Öcalan’ın beklenen açıklaması en geç bu hafta içi kamuoyuyla paylaşılacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis’in açıldığı 1 Ekim’de sürpriz şekilde DEM Partililerin elini sıkmasıyla başlayan ve ardından “Öcalan Meclis’e gelsin, konuşsun” önerisiyle boyut atlayan “süreç”, oluşturulan İmralı heyetinin Öcalan’a yaptığı iki ziyaretle devam etmişti. Bir süredir ise Öcalan’dan sürece ilişkin bir açıklama gelmesi bekleniyor.

Daha önce bu açıklamanın 15 Şubat’ta yapılacağı iddia edilmişti ancak 24 Şubat itibariyle henüz İmralı’dan kamuoyuna bir mesaj yansımadı. Dün Meclis’te konuşan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İmralı heyetinin PKK lideri Abdullah Öcalan ile birkaç gün içerisinde görüşeceğini söyledi. Koçyiğit, “Bu görüşmeden sonra da Öcalan’la beraber yapılacak tarihi çağrının takvimi de netleşmiş olacak ve çok kısa bir süre içerisinde de gerçek anlamda 100 yıllık, yüzyılı aşkın olan Kürt sorunu, 40 yılı aşkın çatışmalı geçen Kürt sorununun çözümünde yeni bir dönemin başlangıcı olacak. O tarihi çağrının geleceğini de biliyoruz” dedi.

ÖNEMLİ BİR KARE

Öte yandan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İngiltere ve Almanya’da Alevi örgütleri tarafından düzenlenen konferanslarda konuştu. Öcalan’dan ‘yakın zamanda bir açıklama’ beklediklerini belirten Hatimoğulları, ‘‘Tüm toplumsal kesimlerin bu çağrıyı heyecanla beklediğini biliyoruz’’ dedi.

Hatimoğulları “Orta Doğu’nun tam bir savaş alanı olduğunu ve savaşın artık batıya geldiğini Ukrayna-Rusya savaşında gördük. Küresel sermaye çok ciddi bir krizin içerisinde, buradan çıkmak için de Ortadoğu’da savaşlar yürütülüyor.” ifadelerini kullandı.