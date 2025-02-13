Beklenen çağrıya yeşil ışık

Haber Merkezi

Çözüm tartışmaları sürerken gözler PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın önümüzdeki günlerde yapması beklenen çağrısına çevrildi. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) İmralı Heyeti, 17 Şubat’ta Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ni (IKYB) ziyaret edecek.

Ziyaret kapsamında heyet, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani, Federe Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK) lideri Bafıl Talabani ile bir araya gelecek.

Öte yandan Öcalan’ın çağrısına ilişkin dün PKK’den yapılan açıklamada, “PKK ve Kürtler değişecek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türkiye ortamı değişecek, Ortadoğu ve tüm dünya değişecektir. Devlet yıkılmayacak, demokrasiye duyarlı ve açık temelde yeniden yapılandırılacaktır. Beklenen açıklamasıyla yeni bir süreç başlayacaktır. Kuşkusuz her şey bir açıklama ile gerçekleşmeyecektir. Sorun hepimizin olduğu gibi, görev de hepimizindir. Herkesin yeni süreçteki görev ve sorumluluklarını doğru anlaması ve sahip çıkıp pratikte yerine getirmesi gerekecektir” denildi.

15 ŞUBAT’A YETİŞMEYEBİLİR

Öcalan’ın yapacağı çağrıyla ilgili DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hatimoğlulları, “Bu çağrı 15 Şubat’a yetişmeyebilir” dedi.