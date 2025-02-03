Beklenen kar yağışı İstanbul'a yaklaşıyor! Okullar tatil olacak mı?

İstanbul'da 5 Şubat Çarşamba günü kar yağışı bekleniyor. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, Perşembe günü de sürecek olan kar yağışıyla birlikte, İstanbul'un bazı bölgelerinde kar kalınlığının 20 santime ulaşacağı uyarısı yapılıyor. Peki, İstanbul’da 5 Şubat Çarşamba günü okullar tatil mi? İşte güncel hava durumu tahminleri ve kar tatili beklentisiyle ilgili merak edilenler…

İSTANBUL'DA 5 ŞUBAT HAVA DURUMU: KAR YAĞIŞI GELİYOR!

Meteoroloji uzmanlarına göre, İstanbul’da 3 Şubat Çarşamba günü kar yağışı etkili olacak. Sabah saatlerinden itibaren hafif kar yağışı başlayacak, günün ilerleyen saatlerinde ise karın yoğunlaşması bekleniyor. İlçelere göre kar yağışı değişiklik gösterebilir, özellikle yüksek kesimlerde daha etkili olması tahmin ediliyor.

KAR YAĞARSA İSTANBUL’DA ULAŞIM NASIL ETKİLENECEK?

İstanbul’da kar yağışı genellikle trafik yoğunluğunu artırır ve ulaşımı zorlaştırır. Peki, 5 Şubat’ta İstanbul’da ulaşım nasıl olacak?

İETT Otobüs Seferleri: Kar yağışı nedeniyle bazı otobüs hatlarında gecikmeler yaşanabilir.

Kar yağışı nedeniyle bazı otobüs hatlarında gecikmeler yaşanabilir. Metrobüs ve Metro Seferleri: Metro ve metrobüs hatları çalışmaya devam edecek ancak peronlarda yoğunluk olabilir.

Metro ve metrobüs hatları çalışmaya devam edecek ancak peronlarda yoğunluk olabilir. Özel Araç Sahipleri İçin Uyarılar: Sürücüler kış lastiği ve zincir kullanımı konusunda dikkatli olmalı.

Sürücüler kış lastiği ve zincir kullanımı konusunda dikkatli olmalı. Feribot ve Deniz Ulaşımı: Şehir Hatları ve İDO seferleri hava koşullarına bağlı olarak iptal edilebilir.

İSTANBUL’DA OKULLAR 5 ŞUBAT’TA TATİL EDİLECEK Mİ?

Öğrenciler, veliler ve öğretmenler için en önemli soru: “3 Şubat Çarşamba günü okullar tatil olacak mı?”

Şu an için İstanbul Valiliği veya Milli Eğitim Bakanlığı'ndan herhangi bir tatil duyurusu yapılmadı. Ancak kar yağışının etkisine bağlı olarak yetkililerin ilerleyen saatlerde bir açıklama yapması bekleniyor. Kar yağışının yoğun olması durumunda, valilik ve il milli eğitim müdürlüğü, öğrenci ve öğretmenlerin güvenliği için tatil kararı alabilir.

ÜNİVERSİTELER DE TATİL OLACAK MI?

Üniversiteler için tatil kararı rektörlükler tarafından alınır. Kar yağışının etkisine göre farklı üniversitelerden açıklamalar gelebilir.

KAR NEDENİYLE KAMU KURUMLARINDA İDARİ İZİN VERİLECEK Mİ?

Valilik ve ilgili bakanlıklar memurlar için idari izin duyurusu yapabilir. Ancak şu an için böyle bir karar bulunmuyor.

İSTANBUL’DA HANGİ İLÇELERDE KAR YAĞIŞI DAHA YOĞUN OLACAK?

Beylikdüzü, Sarıyer, Çatalca, Büyükçekmece, Şile ve Arnavutköy gibi yüksek rakımlı bölgelerde kar daha etkili olabilir.

KAR YAĞIŞI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Meteoroloji tahminlerine göre kar yağışı birkaç gün boyunca aralıklarla devam edebilir.

İSTANBUL'DA YOLLAR KAPANACAK MI?

Kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapılacak, ancak yoğun yağış nedeniyle bazı yollar kapanabilir.

Şu an için İstanbul’da 5 Şubat Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Kar yağışının etkisini artırması durumunda İstanbul Valiliği veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuru yapılabilir.

Henüz resmi kurumlardan bir bilgilendirme yapılmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığı an haberimizi güncelleyeceğiz.