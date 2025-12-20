Beklenen oldu: Anthony Joshua, Jake Paul'ü perişan etti

Eski dünya ağır sıklet şampiyonu Anthony Joshua, Miami’de Netflix destekli ve tartışmalı maçta Youtuber’dan boksöre dönüşen Jake Paul’u nakavt etti.

İki kez dünya şampiyonluğu yaşamış Joshua, cuma gecesi oynanan ve sekiz raund süren karşılaşmada, kendisine kıyasla çok daha az deneyimli rakibini yenmekte zorlandı. Ancak maçın ilerleyen bölümlerinde boyut ve güç üstünlüğünü hissettirerek galibiyete ulaştı.

Kaseya Center’da oynanan ve iki boksörün toplamda 184 milyon dolarlık dev bir ödül havuzunu paylaştığı belirtilen vasat mücadele, zaman zaman tam bir farsa dönüştü.

Paul’ün sık sık yere düşmesi ve Joshua’nın bacaklarına sarılarak oyunu yavaşlatmaya çalışması dikkat çekti. Dördüncü rauntta hakem Christopher Young’ın bile sabrının taştığı görüldü. Young, boksörleri uyararak, “Taraftarlar bu saçmalığı izlemek için para ödemedi” dedi.

Paul’un yorulmasıyla birlikte Joshua yumruklarını daha sık isabet ettirmeye başladı. Beşinci rauntta Amerikalı rakibini iki kez yere gönderen Joshua, altıncı rauntta işi bitirdi. Paul’u köşeye sıkıştıran İngiliz boksör, önce sert bir sol yumrukla rakibini hazırladı, ardından çeneye indirdiği sağ yumrukla nakavtı getirdi. Paul bu darbeyle sert biçimde yere yığıldı.

The moment Anthony Joshua knocked Jake Paul out! #JakeJoshua pic.twitter.com/TiP0ovbpzf — Netflix (@netflix) December 20, 2025

"EN İYİ PERFORMANSIM DEĞİLDİ"

Maçtan sonra konuşan 36 yaşındaki Joshua, “En iyi performansım değildi,” dedi. “Ama hedef Jake Paul’u yakalamak, sabitlemek ve ona zarar vermekti. Maç öncesinde benden istenen buydu ve aklımda da bu vardı. Beklediğimden uzun sürdü ama sağ yumruk sonunda hedefine ulaştı.”

Joshua, Paul’un maçta ayakta kalma mücadelesine de saygı gösterdi: “Onun hakkını vermek istiyorum, defalarca ayağa kalktı. Onun için ringde zor bir maçtı ama yine de bir yol bulmaya çalıştı. Bunu yapmak gerçek bir erkek ister.”

Ağzı Joshua’nın son saldırısıyla kanayan Paul ise çenesinin kırılmış olabileceğini düşündüğünü söyledi ancak performansından memnun olduğunu belirtti.

"ÇOK EĞLENCELİYDİ"

“Çok eğlenceliydi, elimden geleni yaptım,” diyen Paul, “Harika vakit geçirdim. Bu arada sanırım çenem kırıldı. Ama Anthony gelmiş geçmiş en iyilerden biri. Geri döneceğim ve bir dünya şampiyonluğu kazanacağım” ifadelerini kullandı.

“Dürüst olmak gerekirse yoruldum,” diye devam eden Paul. “Onun ağırlığını kontrol etmek çok zordu. Kardiyom daha iyi olsaydı maçı daha uzun süre götürebilir ve dövüşmeye devam edebilirdim. Ama gerçekten çok sert vuruyor.”

Yaklaşık 300 milyon abonesi bulunan Netflix’te canlı yayınlanan bu karşılaşma, Paul’un bir yıl önce 58 yaşındaki Mike Tyson’la yaptığı ve büyük tepki çeken maçtan sonra platformda yayınlanan bir başka ‘gösteri maçı’ oldu.