Beklentiler alt üst oldu: Enflasyonda büyük sıçrama

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre enflasyon aylık yüzde 4,18, yıllık yüzde 32,37 oranında arttı.

4 aylık enflasyon 14,64 olarak gerçekleşirken on iki aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 32,43 oldu.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMIYLA KİRA ZAM ORANI

Böylece kira zam oranı yüzde 32,43 olarak gerçekleşti.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak, şubat, mart ve nisan ayının toplam enflasyonu olan yüzde 14,64 zammı hak etti. Memur ve memur emeklileri için ise yüzde 10,51'lik bir enflasyon farkı oluştu.

EN BÜYÜK ARTIŞ EĞİTİMDE

Yıllık bazda en büyük artış yüzde 50,6 ile eğitimde oldu.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %34,55 artış, ulaştırmada %35,06 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %46,60 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,72, ulaştırmada 5,66 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,30 yüzde puan oldu.

GİYİM VE AYAKKABIDA YÜKSELİŞ

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %3,70 artış, ulaştırmada %4,29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %7,99 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,95, ulaştırmada 0,73 ve konutta 0,90 yüzde puan oldu.

Aylık bazda ise en büyük artış giyim ve ayakkabıda oldu.

HEDEFE AZ KALDI!

İktidar 2026'nın tamamı için enflasyonun yüzde 16 olacağını hedeflemişti.

Ancak şimdiden bu hedefe sadece yüzde 1,36 oldu.