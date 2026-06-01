Beklentilerin altında kaldı: Ekonomide büyüme rakamları açıklandı

Türkiye ekonomisi beklentileri aşamadı. Yüzde 2,7'lik büyüme öngörülürken TÜİK, 2,5 olarak açıkladı.

Beklenti anketine göre ekonomistler, Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2,7 büyümesini bekliyordu.

Ancak büyüme beklenenin altında gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2026 yılı birinci çeyreğinde yüzde 2,5 arttığını açıkladı.

SANAYİDE DARALMA

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2026 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; bilgi ve iletişim faaliyetleri toplam katma değeri %9,5, diğer hizmet faaliyetleri %5,2, tarım sektörü %4,6, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri %3,7, finans ve sigorta faaliyetleri %3,5, inşaat sektörü %3,2, gayrimenkul faaliyetleri %3,0, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar %2,0, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %1,9 ve kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %1,8 arttı. Sanayi sektörü ise %0,8 azaldı.

HALKIN HARCAMALARI ARTTI

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2026 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %4,8 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %2,1, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %3,0 arttı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ DEĞİŞMEDİ

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde %42,7 iken, bu oran 2026 yılı birinci çeyreğinde de %42,7 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise geçen yılın birinci çeyreğinde %36,3 iken, 2026 yılı birinci çeyreğinde %35,8 oldu.