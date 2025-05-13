Beklentinin altında kaldı: Yaş çay alım fiyatı belli oldu

Doğu Karadeniz'in çoğunluluğunun geçimini sağladığı çay hasadının başlamasına kısa zaman kala 2025 yılı için belirlenen yaş çay alım fiyatı da belli oldu.

Bakanlık yaş çay alım fiyatını kilogram başına 25,44 TL olarak açıkladı. Tutar, beklentinin altında kaldı. Yaş çay 2024’te 19 TL idi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2024 yılında yaş çay rekoltesi 1 milyon 430 bin ton olarak gerçekleşmiştir. ÇAYKUR 2024 yılında 49 yaş çay fabrikasında 783 bin ton yaş çay almış olup, bu yıl da ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflemektedir. 2024 yılında 19 TL olan yaş çay bedeli 2025 yılı için 25,44 TL olarak belirlenmiştir.

Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.

2025 YILI YAŞ ÇAY FİYATI BASIN AÇIKLAMASI pic.twitter.com/1XqfOrWHwh — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) May 13, 2025

Üreticiler, geçimlerini sağlayabilmeleri için yaş çay alım fiyatının en az 35 lira olması gerektiğini belirtiyordu.