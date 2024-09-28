Beko Polonya'daki üretimi durdurdu: İşçiler, Türkiye Büyükelçiliği önünde eylem yaptı

Avrupa genelinde üretim tesisleri bulunan Beko Europe, 5 Eylül'de yaptığı açıklamada, "düşük kâr oranları"nı gerekçe göstererek Łodz''da tamamen, Wrocław'daki fabrikanın da bir kısmında üretimi tamamen durduracağını duyurdu.

Yaklaşık 2 bin işçinin etkileneceği belirtilen kararın ardından Polonyalı işçiler, sendikaların çağrısıyla Cuma günü Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği önünde bir araya geldi.

İşçi sendikası Solidarność'un (Dayanışma) Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı Bartłomiej Mickiewicz, "Fabrikaların kapatılmasına ve yaklaşık 2 bin kişinin işsiz kalmasına izin veremeyiz" dedi.

Büyükelçilik önünde işten çıkarmaların durdurulmasını talep eden işçiler, Polonya ve Türkiye hükümetlerinden konuyla ilgili bir yanıt beklediklerini dile getirdi.

Öte yandan Küresel Sanayi İşçileri Sendikası (IndustriALL Global) da yaptığı açıklamada, Polonya'daki Beko işçilerini temsil eden Solidarność Metalowców Sendikası ve şirket yetkililerinin temmuzda yaptığı toplantıyı hatırlattı. IndustriALL, "5 Temmuz'da sendika ve şirket yetkililerinin yaptığı toplantıda, üretim tesislerinin açık kalacağı ve işçilerin işlerini kaybetmeyeceği güvencesi verildi. Bu karardan geri dönmek, sosyal diyalog ve işçilerin toplu müzakere haklarının açık bir ihlalidir" dedi.

BEKO: AYAKTA KALABİLMEK ADINA ALDIĞIMIZ BİR KARAR

Şirkete göre kapatma kararı, büyük mali kayıpların önüne geçme ve uzun vadede ayakta kalabilmek adına alındı.

Beko Europe yaptığı açıklamada, "Değişen piyasa koşulları ve Polonya'da üretilen ürünlere yönelik düşük talep, Beko Europe'un kârını etkilemiştir. Başta Lodz ve Wroclaw olmak üzere Polonya'daki üretim tesisleri son birkaç yılda ciddi mali kayıplar yaşadı" ifadelerine yer verdi.