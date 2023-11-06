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Belarus Dışişleri Bakanı Aleinik Türkiye’ye geliyor

Ajans Haberleri
  • 06.11.2023 23:48
  • Giriş: 06.11.2023 23:48
  • Güncelleme: 06.11.2023 23:48
Kaynak: İHA
Belarus Dışişleri Bakanı Aleinik Türkiye’ye geliyor

Belarus Dışişleri Bakanı Sergei Aleinik, 7-8 Kasım’da Türkiye’yi ziyaret edecek.

 
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belarus Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sergei Aleinik 7-8 Kasım’da Türkiye’yi ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın mevkidaşıyla bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele alması öngörülüyor. Ayrıca konuk bakanın ziyaret sırasında Türkiye-Belarus Karma Ekonomik Komisyonu’nun 11. Dönem Toplantısı’na da katılması bekleniyor.

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