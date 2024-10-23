Belarus'ta Cumhurbaşkanlığı Seçimi 26 Ocak'ta yapılacak

Belarus Parlamentosu, ülkede Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 26 Ocak 2025’te yapılması kararını aldı.

Belta haber ajansına göre, Belarus Merkez Seçim Komisyonu Başkanı İgor Karpenko, Belarus Parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin, Anayasa'nın ve seçim yasasının ilgili maddelerine göre Cumhurbaşkanlığı Seçimi tarihini belirlediğini söyledi.

Parlamentonun seçim kararını halihazırdaki cumhurbaşkanının görev süresinin bitiminden en geç 5 ay önce belirlemesi gerektiğini, seçimlerin de en geç 2 ay önce pazar günü yapılabileceğini hatırlatan Karpenko, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun yetkilerinin yeni seçilecek cumhurbaşkanının yemin etmesiyle sona ereceğini aktardı. Karpenko, Lukaşenko 23 Eylül 2020’de yemin ettiği için Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin de en geç 20 Temmuz’da yapılması gerektiğini bildirdi.