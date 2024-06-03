Belarus ve Moğolistan, çeşitli alanlarda 14 anlaşma imzaladı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'ın görüşmesinde çeşitli alanlarda 14 anlaşmanın imzalandığı bildirildi.

Belarus Cumhurbaşkanlığının basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Moğolistan'ı ziyaret eden Lukaşenko ve Khurelsukh başkent Ulanbator'da bir araya geldi.

İkili başlayan görüşme, genişletilmiş formatta devam etti.

Khurelsukh ve Lukaşenko, görüşmelerde Belarus ile Moğolistan arasında dostane ilişkiler ve işbirliği anlaşması imzaladı. Ayrıca, çeşitli alanlarda 14 anlaşmanın imzalandığı belirtildi.