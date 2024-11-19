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Belaruslu dağcı ikiz kardeşler Aladağlar'da kayboldu: Arama çalışmaları başladı

Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu ikiz kız kardeşler dağcıyı bulmak için çalışma başlatıldı. Kardeşlerden 16 Kasım'dan bu yana haber alınamıyor.

Güncel
  • 19.11.2024 16:27
  • Giriş: 19.11.2024 16:27
  • Güncelleme: 19.11.2024 16:31
Kaynak: AA
Belaruslu dağcı ikiz kardeşler Aladağlar'da kayboldu: Arama çalışmaları başladı
Fotoğraf: AA

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu iki kız kardeş dağcıyı bulmak için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Belarus uyruklu iki kardeş Valentina ve Maria İvankova, cumartesi günü (16 Kasım) Aladağlar'ın Yedigöller mevkisine gitmek için yürüyüşe başladı.

Bir süre sonra kendilerinden haber alınamayan ikiz kardeşleri bulmak için AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan başlattığı arama kurtarma çalışması devam ediyor.

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