Belarus’u vuran fırtınada 6 kişi hayatını kaybetti

Belarus’ta hafta sonu etkili olan fırtınada 6 kişi hayatını kaybetti.

Belarus’un büyük bir bölümünde hafta sonu etkili olan fırtına, can kaybına yol açtı.

Belarus Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Brest, Gomel ve Mogilev bölgelerinde pazar günü yaşanan fırtınanın 330 şehir ve köyde büyük hasar bıraktığı, 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Fırtınadan en çok etkilenen şehir olan ve büyük bir petrol rafinerisine ev sahipliği yapan Mazır’ın bazı bölgelerinde hala elektrik olmadığı aktarıldı.

Başbakan Yardımcısı Anatoli Sivak yaptığı açıklamada, "Mazır bölgesi ve çevresindeki bölgelerde bulunan hatların kesintiye uğradığı böyle bir durumla daha önce hiç karşılaşmadık" dedi.

Paylaşılan videolarda fırtınanın şiddetiyle ağaçların devrildiği, park halindeki araçların hurdaya döndüğü, evlerin çatılarının uçtuğu görüldü.