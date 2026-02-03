Belçika basınında adı Beşiktaş ile anılan Oh Hyeon-gyu değerlendirmesi

Belçika basını, Beşiktaş ile Genk arasında Oh Hyeon-gyu transferine yönelik görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini yazdı.

Haberlere göre siyah-beyazlılar, bonuslar dahil olmak üzere teklifini 17 milyon euroya kadar yükseltti.

Taraflar arasında henüz resmi bir anlaşma sağlanmazken görüşmelerin yapıcı bir zeminde sürdüğü ve transferin gerçekleşmesinin mevcut tablo itibarıyla tüm taraflar için en mantıklı senaryo olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

Genk, sezon başında Tolu Arokodare’nin Wolverhampton’a transferinin ardından Oh’a hücum hattında önemli bir rol biçmişti. Ancak Güney Koreli forvet, yaz transfer döneminde Stuttgart’a gerçekleşmesi beklenen ancak son anda iptal olan transferin ardından eski formunu yakalayamadı.

23 yaşındaki Oh, bu sezon tüm kulvarlarda 10 gol kaydetmesine rağmen performansının teknik heyeti yeterince ikna edemediği belirtiliyor. Son haftalarda Aaron Bibout ve altyapıdan yetişen Robin Mirisola’nın gerisine düşen Oh’un, takımda üçüncü forvet konumuna gerilediği aktarıldı.

STUTTGART’A TRANSFERİ SON ANDA İPTAL OLMUŞTU

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yaz Oh’un Stuttgart’a 28 milyon euroluk transferi son anda iptal edilmişti. Alman kulübü, sağlık kontrollerinde oyuncunun geçmişte yaşadığı diz sakatlığına bağlı bir risk tespit edildiğini öne sürmüş ve bu nedenle satın alma yerine yalnızca kiralama seçeneğini gündeme getirmişti. Genk cephesi ise bu teklifi kabul etmemişti.

Genk Sportif Direktörü Dimitri de Condé, sürecin profesyonelce yürütülmediğini savunmuş ve iletişim biçiminden rahatsız olduklarını kamuoyuyla paylaşmıştı.

Belçika basını, Oh’un Beşiktaş’a transferi halinde detaylı bir sağlık kontrolünden geçeceğini de vurgularken Genk ile Beşiktaş’ın Türkiye’de transfer döneminin sona ereceği cuma gününe kadar anlaşmaya varma ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı.