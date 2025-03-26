Belçika büyük greve hazırlanıyor

HABER MERKEZİ

Belçika’da sendikalar, hükümetin sosyal kesinti ve kemer sıkma politikalarına karşı greve hazırlanıyor.

Ülke genelinde 31 Mart’ta bütün işçi sendikaları ortak grev düzenleyecek. Bu çerçevede 13 Şubat’ta da geniş katılımlı grev düzenlenmiş, hayat durmuştu.

Grev nedeniyle Brüksel ve Charleroi havalimanlarında da 31 Mart günü için tüm seferler iptal edildi.

Brüksel Havalimanı yönetimi, 31 Mart Pazartesi günü ülke genelinde grev yapılacağını, havalimanında çalışan çok sayıda güvenlik personeli ile bagaj görevlisinin de buna katılacağını açıkladı.

Charleroi Havalimanı’nın konuyla ilgili açıklamasında da sendikaların ortak grev düzenleyeceğine işaret edildi.

Söz konusu tarihte planlanan tüm uçuşların iptal edildiği belirtildi.