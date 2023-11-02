Belçika, Ciaran Fırtınası'nın etkisi altında

Batı Avrupa üzerine ulaşan Ciaran Fırtınası, Belçika'da hayatı olumsuz etkiliyor.

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü, Atlas Okyanusu üzerinden gelerek Belçika'yı sabahtan itibaren etkisi altına alan fırtına nedeniyle ülkenin batısında "turuncu", diğer yerlerinde "sarı" alarm verildiğini açıkladı.

Belçika'nın okyanusa yakın batı bölümünde, fırtınanın saatteki hızının 120 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Ülke genelinde çatıların uçması ve ağaçların devrilmesi gibi olaylara karşı halka uyarı yapıldı.

Belçika'nın batısındaki Bruges kenti ile okyanus kıyısı bölgesi arasındaki tren seferleri iptal edildi. Diğer kısımlardaki tren seferlerinde de aksamalar bekleniyor. Sefer yapacak trenlerin hızları da düşürülecek.