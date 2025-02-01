Belçika'da 8 ay sonra yeni hükümet için uzlaşma sağlandı

Belçika'da yaklaşık 8 ay sonra yeni hükümet için uzlaşma sağlandı.

Kraliyet tarafından yapılan açıklamaya göre, hükümeti kurmakla görevli Bart De Wever dün akşamki görüşmelerinde Kral Philippe'ye koalisyon müzakerelerinde anlaşma sağlandığını bildirdi.

236 gündür hükümet kurulamayan ülkede şimdiki süreçte partilerin, kabineyi oluşturacak isimler üzerinde anlaşması bekleniyor.

Ardından yeni kabine Kral'ın onayına sunulacak. Kral'ın yeni bakanların atamalarını onaylayan kararnameleri imzalamasının sonra ise hükümet için yemin töreni yapılacak.

Aynı gün yeni Başbakan, hükümeti ve koalisyon anlaşmasını Federal Parlamento'ya sunacak ve hükümet fiilen görevine başlayacak.

O zamana kadar mevcut Başbakan Alexander de Croo görevi sürdürecek.