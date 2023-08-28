Belçika'da arıların saldırısına uğrayan çok sayıda kişi hastanelik oldu
Kaynak: AA
Belçika'da doğa yürüyüşü sırasında arıların saldırısına uğrayan onlarca kişinin hastaneye kaldırıldığı, birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Belçika basınındaki haberlere göre, 38 kişilik grup, Lier kenti yakınındaki ormanlık alanda rehber eşliğinde doğa yürüyüşüne çıktı.
Grup, yürüyüş sırasında ağaçtaki arı kovanının yakınından geçerken eşek arılarının saldırısına uğradı. Arıların soktuğu kişilerden birçoğu hastanelik oldu.
Yetkililer, hastaneye götürülen kişilerden 3'ünün tedavisinin sürdüğünü, birinin yoğun bakımda tutulduğunu ve hayati tehlikesinin bulunduğunu bildirdi.
Olayın meydana geldiği noktaya gönderilen uzmanlar, arı kovanının yerini tespit ederek bölgeyi girişlere kapattı.