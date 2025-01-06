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Belçika'da başbakanlık konutuna girmeye çalışan bıçaklı saldırgan yakalandı

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, bıçaklı bir kişinin başbakanlık konutuna girmeye çalıştığını ve polisin etkili müdahalesi sonucunda yakalandığını açıkladı.

Dünya
  • 06.01.2025 14:05
  • Giriş: 06.01.2025 14:05
  • Güncelleme: 06.01.2025 14:08
Kaynak: AA
Belçika'da başbakanlık konutuna girmeye çalışan bıçaklı saldırgan yakalandı
Fotoğraf: AA /Arşiv

Belçika Başbakanı Alexander De Croo'nun resmi konutuna girmeye çalışan bıçaklı saldırgan yakalandı.

De Croo, X hesabından yaptığı açıklamada, bıçaklı bir kişinin başbakanlık konutuna girmeye çalıştığını ve polisin etkili müdahalesi sonucunda yakalandığını duyurdu.

Kimsenin yaralanmadığını da belirten De Croo, olayın soruşturulduğunu bildirdi.

Belçika'da 9 Haziran'da yapılan genel seçimlerin ardından seçimi kaybederek istifa eden De Croo, yeni hükümet kurulana kadar bu görevi sürdürüyor.

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