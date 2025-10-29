Belçika'da bir askeri üssün üzerinde dron hareketliliği tespit edildi: Savunma Bakanı'ndan açıklama

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, insansız hava aracı (İHA) haraketliliği tespit edildiğini açıkladı.

Francken, Flamanca yayın yapan Het Laatste Nieuws (HLN) gazetesine yaptığı açıklamada, 25 Ekim'de en az 4 dronun Valon bölgesine bağlı Marche-en-Famenne'deki Kral Albert Askeri Üssü üzerinde tespit edildiğini belirtti.

Üssün önemine değinen Francken, "Ana ordu kışlamız orada bulunuyor. Kritik altyapı orada bulunuyor. 4 ya da 5 insansız hava aracı üzerinde uçuyordu" ifadelerini kullandı.

Francken, olayı "stratejik açıdan önemli bir yerde meydana gelen endişe verici bir olay" şeklinde tanımlayarak hükümetten en kısa zamanda dron tespit sistemleri alınmasını talep edeceğini belirtti.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Dronların kaynağı hakkında belirsizliğin sürdüğünü kaydeden Francken, "Bunların kötü niyetli kişiler olduğunu söyleyebilirim. Bunlar, eğlence için kışlaların üzerinde dron uçuran yaramaz çocuklar değil. Bu, ordumuzun kalbine karşı açıkça planlanmış bir operasyondu" ifadelerini kullandı.

Askeri istihbarat birimi ve polis, olay hakkında soruşturma başlattı.

Belçika'daki Elsenborn askeri eğitim kampı üzerinde 3 Ekim'de dron hareketliliği tespit edilmiş, Savunma Bakanlığı olayı incelemeye almıştı.

Francken, Elsenborn askeri eğitim kampı üzerinde tespit edilen dronların ardından 2026'da yapılması planlanan bazı savunma hamlelerini bu sene başlatacaklarını açıklamıştı.