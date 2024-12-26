Belçika'da bu yıl 1. ve 2. Dünya Savaşı’ndan kalma 3 bini aşkın mühimmat bulundu

Belçika'da 2024'te 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 3 bini aşkın mühimmatın bulunarak imha edildiği bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Belçika Patlayıcı İmha Servisi (SEDEE) bu yıl yaklaşık 3 bin 100 mühimmatı imha etti.

Batı Flandre Valisi Carl Decaluwe'nin verdiği rakamlara göre, 2 bini Batı Flandre'de olmak üzere ülke çapında 3 bini aşkın 1. ve 2. Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış mermi ve bombalar gibi mühimmat bulundu.