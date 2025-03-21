Belçika'da demir yolu çalışanları greve gidecek

Belçika'nın ulusal demir yolu şirketi SNBC, bütün birimlerdeki Bağımsız Sendika üyelerinin 23 Mart ile 30 Mart arasında greve gideceklerini, eylem nedeniyle tren seferlerinin azaltılacağını açıkladı.

Grevin etkisinin hafta içi daha yoğun olacağına işaret edilen açıklamada, mevcut personele göre her gün alternatif tren hizmeti sunulacağı kaydedildi.

Yapılacak tren seferlerinin 24 saat öncesinde SNBC internet sitesi ve uygulamasından takip edilebileceği belirtilen açıklamada, yolculara planlamalarını buna göre yapmaları ve seferleri kontrol etmeleri tavsiye edildi.

Grevin bu aşamada uluslararası tren seferlerini etkilemesinin beklenmediği bildirilen açıklamada, söz konusu tarihte yolculuk planlayanların, ilgili güncellemeleri yakından takip etmesi istendi.

Belçika'da hükümet, demir yolu sektöründe 2029 yılına kadar 250 milyon avroluk kesinti planlıyor.

Düzenlemeyle, özellikle çalışanların statüsünün değiştirilmesi, makinistlerin emeklilik yaşının artırılması, çalışanların kademeli biçimde sözleşmeli personele dönüştürülmesi ve iş koşullarında değişiklikler yapılması hedefleniyor.

Sendika, hükümetin planladığı demir yolu reformuna, hizmet kalitesini ve personelin çalışma koşullarını olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle karşı çıkıyor.