Belçika'da evin içinde mangal yakan kişi hastanelik oldu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir kişi, evinin içinde mangalda yemek pişirmeyi deneyince zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

İtfaiyenin verdiği bilgiye göre, ileri yaşta olduğu bildirilen bir kişinin dün gece rahatsızlandığı ihbarını alan görevliler Anderlecht semtindeki apartman dairesine gitti.

Görevliler eve girdiğinde karbonmonoksit alarmının çalıştığını fark etti. Evde yaşayan ve ileri yaşta olduğu belirtilen kişinin dumandan zehirlenmiş olduğu belirlendi.

Apartman dairesinde doğal gaz bağlantısı bulunmadığı, yemek pişirmek için tüp kullanıldığı ancak tüp boşaldığı için dairede yaşayan kişinin mangal yaktığı tespit edildi.

Banyoda mangal yaparak yemek pişirmeyi deneyen daire sakini, dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Zehirlenen kişinin tedavisi sürüyor.