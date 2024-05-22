Belçika'da Filistin konusunda uzlaşı sağlanamadı: "Tarihi bir fırsatı kaçırdık"

Belçika Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez, hükümetin uzlaşı sağlayamadığı için Filistin devletini tanımayacaklarını bildirdi. Gennez, "Bugün tarihi bir fırsatı kaçırdık" dedi.

Belçika Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez, hükümetin Filistin devletini tanıma kararı almakta uzlaşama sağlayamadığını, "tarihi fırsatı kaçırdıklarını" belirtti.

Gennez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki bugün Belçika'nın Filistin devletini tanıması söz konusu değil. Belçika tanınmayı sağlamak için zamanlama ve bağlam üzerinde çalışmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"KARARIN ACİLİYETİ ÇOK BÜYÜK"

Kararın aciliyetinin çok büyük olduğunu vurgulayan Gennez, "Bugün tarihi bir fırsatı kaçırdık" değerlendirmesinde bulundu.

Belçika Başbakan Yardımcısı Petra de Sutter, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, ülkesinin de İspanya, İrlanda ve Norveç gibi Filistin devletini tanıması gerektiğini, bugün bu konunun görüşüleceğini bildirmişti.

Kalkınma İşbirliği Bakanı Gennez, ülkesinin Filistin devletini tanımak üzerinde çalıştığını, ilk olarak Kasım 2023'te duyurmuştu.

Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ise konuya dair açıklamalarında, ülkedeki bölgesel hükümetler arasında bu uzlaşının mevcut olduğunu ancak "tanıma" duyurusunun "doğru zamanda" yapılacağını tekrarlıyor.