Belçika'da Fransızca eğitim veren okullarda 10 günlük grev çağrısı

Belçika'nın öğretmen sendikaları, hükümetin hazırladığı tasarruf önlemlerini ve eğitim reformlarını protesto etmek amacıyla 18-27 Mayıs tarihlerinde greve gitme çağrısı yaptı.

Frankofon öğretmen sendikası CSC Enseignement tarafından yapılan açıklamada, MR ve Les Engages partilerinin oluşturduğu federasyon hükümetinin eğitim sektörüne yönelik politikaları eleştirildi.

"Tebeşir Devrimi" adı verilen kampanya kapsamında öğretmenlere okul çevrelerinde, kaldırımlarda ve kamusal alanlarda reform karşıtı sloganlar yazma çağrısında bulunulan açıklamada, hükümetin planladığı reformların eğitim sistemini zayıflatacağı, eşitsizlikleri artıracağı ve öğretmenlerin çalışma koşullarını kötüleştireceği savunuldu.

BAZI OKULLARDA EĞİTİM DURDU

Açıklamada, eğitim sektöründeki tüm çalışanlara 18-27 Mayıs'ta greve gitme ve protesto eylemlerine katılma çağrısı yapıldı.

Bu arada, başkent Brüksel ile Valon bölgesinde bazı okullar bugün itibarıyla greve başlayarak, eğitimi durdurdu.

TASARRUF PAKETİ

Fransızca konuşulan Valonya-Brüksel Federasyonu (FWB) Parlamentosu'nun 27 Mayıs'ta bütçe açığını azaltmayı amaçlayan tasarruf paketini oylaması bekleniyor.

Pakette, lise öğretmenlerinin ders saatlerinin yüzde 10 artırılması, kadrolu öğretmenlere yönelik hastalık izni kurallarının sıkılaştırılması ve yükseköğretimde öğrenim ücretlerinin artırılması gibi düzenlemeler yer alıyor.

Sendikalar ise öğretmenlere yönelik önlemlerin geri çekilmesini isterken, eğitim sektöründeki tüm çalışanları greve ve protesto eylemlerine katılmaya çağırdı.