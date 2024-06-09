Belçika'da halk çifte seçim için sandık başında

Belçika'da seçmenler, Avrupa Parlamentosu (AP), ülkenin federal parlamentosu ve bölgesel parlamento seçimleri için oy veriyor.

Hem AP hem de federal yapıdaki ülkenin genel seçimleri için 6 pusula üzerinden karar vermek üzere Belçikalı seçmenler, yerel saatle 08.00'den itibaren sandığa gitmeye başladı.

Seçmen yaşının düşürülmesiyle bu seçimde ilk kez 16 yaşından büyükler oy kullanabilecek.

720 sandalyeli AP'ye 22 vekil gönderecek olan Belçika'da 8 milyon civarı seçmen bulunuyor.