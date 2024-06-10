Belçika'da her seçim sonrası yaşanan zorlu süreç başlıyor

Bir önceki seçimin ardından 653 gün hükümetsiz kalan federal ülke Belçika'da seçimlerin galibi, beklenenin aksine aşırı sağcı Vlaams Belang değil milliyetçi Flaman parti N-VA oldu. Hezimete uğrayan Başbakan Alexander De Croo istifasını sunarken Belçika Kralı'nın en çok oy alan 3 partinin liderleriyle görüşmeleri başlıyor.

Belçika'da seçimlerin galibi, beklenenin aksine aşırı sağcı Vlaams Belang (VB) değil sağ eğilimli milliyetçi Flaman parti N-VA oldu, büyük hezimete uğrayan Open Vld Partisi lideri Başbakan Alexander de Croo'nun istifasını sunmasıyla son seferde 653 gün hükümetsiz kalan federal ülkede sancılı süreç başladı.

Belçika'da seçmenler, dün hem Avrupa Parlamentosu (AP) hem de ülkenin federal ve bölgesel parlamentoları için oy kullandı.

İlk kez 16 ve 17 yaşındakilerin de sandığa gittiği seçimde katılım, yüzde 89,23 olarak gerçekleşti.

Federal Parlamentoda N-VA oyların yüzde 16,7'sini, VB yüzde 13,8'ini aldı. Oylarını önceki seçime göre yalnızca yüzde 1,8 artıran VB, öngörülen başarıyı elde edemedi.

Liberal çizgideki Frankofon MR Partisi, oylarını 2,7 puan artırarak yüzde 10,3 ile üçüncü sıraya yerleşti.

Başbakan De Croo'nun liberal Flaman partisi Open Vld ise seçimi 9. tamamladı, yüzde 3 oy kaybederek seçmenlerin yalnızca yüzde 5,4'lük kesiminin desteğini aldı.

BAŞBAKAN DE CROO İSTİFASINI SUNDU Seçim sonuçları, De Croo'nun dün kameraların karşısında gözyaşlarını tutamamasına neden oldu. De Croo, ülke geleneği olarak istifasını sunacağını duyurarak, "Bizim için özellikle zor bir akşamdı. Kaybettik. Yarından itibaren istifa eden bir başbakan olacağım." ifadelerini kullandı. Bu sabah Başbakan, Belçika Kralı Philippe'ye istifasını sundu.

N-VA, VB VE MR'NİN LİDERLERİ KRAL'IN MİSAFİRİ

Kral Philippe, seçimin galibi N-VA'nın lideri Bart De Wever'i yerel saatle 14.30'da kabul edecek.

Ardından, seçimden ikinci parti çıkan VB'nin lideri Tom Van Grieken ve üçüncü parti MR'nin lideri Georges-Louis Bouchez, Kral'ın misafiri olacak.

FLAMAN PARLAMENTOSUNDA DA N-VA ÖNDE

Ülkenin yüzde 60'lık kesimini oluşturan Flaman Parlamentosunda da VB, beklenen başarıyı yakalayamadı.

N-VA oyların yüzde 23,9'unu, VB ise yüzde 22,7'sini aldı.

Hem Brüksel Başkent Bölgesi hem de Fransız toplumunun parlamentosunda liberaller kazandı

Fransızca konuşan toplumun bölgesi Valonya'da seçimleri liberal MR, yüzde 26,9 ile önde tamamladı. Onu yüzde 23,2 ile Frankofon sosyalistler (PS) izledi.

Brüksel Başkent Bölgesi'nde de MR, yüzde 26 ile yarışı göğüsledi, oylarını önceki seçime göre yüzde 9,1 artırması dikkati çekti.

MR'yi yüzde 22 ile PS izledi. Frankofon İşçi Partisi, oylarını yüzde 7,5 artırdı ve yüzde 20,9'le 3. sıraya yerleşti.

TEK SEÇENEK KOALİSYON

Belçika'da federe bölgelerin arasında yaşanan anlaşmazlıklar, hemen her seçim sonrasında siyasi krizlere neden oluyor.

Ülke, 1979 seçimlerinin ardından 107 gün, 1988'de 148 gün, 2007'de 194 gün ve 2019 seçimleri sonrası 653 gün hükümetsiz kalarak bu konuda rekor kırmıştı.