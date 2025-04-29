Belçika'da işçiler hükümetin 'kemer sıkma' politikalarına karşı grevde

Belçika'daki Hristiyan ve sosyalist işçi sendikalarının çağrısıyla kamu ve özel sektörden çok sayıda çalışan, federal hükümetin işsizlik ve emeklilik gibi sosyal harcamalarda planladığı kesintiler başta olmak üzere çeşitli "kemer sıkma" önlemlerini protesto etmek için bir günlük greve gitti.

Greve demir yolu çalışanları ile Flaman ve Valon bölgelerindeki toplu taşıma şirketlerinde çalışanlar da da katıldı.

BİNLERCE KİŞİ BRÜKSEL’DE YÜRÜDÜ

Brüksel'de hükümeti protesto etmek için binlerce kişi Kuzey Tren İstasyonu önünde bir araya geldi. Sloganlar atan göstericiler, birkaç kilometre mesafedeki Mont des Arts Meydanı’na kadar yürüdü.

GREVİN NEDENLERİ

Sendikalar, ülkede yeni kurulan hükümetin sosyal harcamalarda yapmayı planladığı kesintileri ve uygulayacağı kemer sıkma politikalarını sert biçimde eleştiriyor.

Bu çerçevede 13 Ocak, 13 Şubat ve 31 Mart'ta da geniş katılımlı grevler düzenlenmiş, hayat durma noktasına gelmişti. Böylece bu yıl hükümetin tasarruf önlemlerine karşı dördüncü büyük protesto yapılmış oldu. Ayrıca, sendikalar 27 Haziran ve 22 Eylül'de de greve gidileceğini açıkladı.

TARTIŞMALI HÜKÜMET PROGRAMI

Yeni hükümet, Belçika'da kamu harcamalarını düşürmek üzere bir program hazırladı. Programda, ülkede uygulanan işsizlik maaşında sınırlandırmaya gitmek ve bunun süresini düşürmek yer alıyor. Belçika'da halihazırda koşulların sağlanması halinde sınırsız süreyle işsizlik maaşı alınabiliyor.

Kariyer değişikliğinde ve işsizlik halinde sunulan kamu destekli programların azaltılması da hükümetin planları arasında bulunuyor.

Yeni hükümetin programında, emeklilik hakkı için gereken koşulların ağırlaştırılması, iş gücü piyasasının esnekleştirilmesi, uzun dönem hastalığı olanların faydalandığı sistemin katılaştırılması, memurların statüsünde ve emeklilik yaşı ile maaş hesaplanmasında reform yapılması, ücretlerin enflasyona göre otomatik olarak artmasını sağlayan endeksleme sisteminin değiştirilmesi gibi çalışanların haklarında ciddi değişiklikler içeren politikalar öne çıkıyor.

Söz konusu politikalar, sendikaların ve çalışanların tepkisini çekiyor.