Belçika'da 'kemer sıkma' önlemleri protesto ediliyor: Çalışanlar greve gitti

Belçika'da hükümetin bütçede planladığı kesintilere karşı yapılan bir günlük grev, uçuşları ve toplu ulaşımı durdururken kamu hizmetlerinde büyük aksamaya neden oldu.

Belçika'daki Hristiyan ve sosyalist işçi sendikalarının çağrısıyla kamu ve özel sektörden çok sayıda çalışan, federal hükümetin işsizlik ve emeklilik gibi sosyal harcamalarda planladığı kesintiler başta olmak üzere çeşitli "kemer sıkma" önlemlerini protesto etmek için bir günlük greve gitti.

Geniş katılımlı grev nedeniyle ülke genelinde çeşitli hizmetler önemli ölçüde aksadı.

GİDİŞ YÖNLÜ SEFERLERİN TAMAMI İPTAL EDİLDİ

Özellikle havalimanlarındaki güvenlik personeli ile bagaj hizmetlerinde çalışanların greve gitmesi, ülkedeki hava yolu taşımacılığını da olumsuz etkiledi.

Belçika'nın Brüksel ve Charleroi havalimanlarında çalışanların greve katılması nedeniyle gidiş yönlü seferlerin tamamı iptal edildi. Ülkenin en büyük iki havalimanına sadece geliş yönlü uçuşlar iniş yapabildi.

TOPLU TAŞIMA DURMA NOKTASINA GELDİ

Belçika'daki demir yolu çalışanlarının da greve katılması nedeniyle ülke genelinde tren seferlerinin büyük kısmı iptal edildi. Ülke genelinde alternatif rotalarla sınırlı sayıda tren seferi yapıldı.

Belçika'nın Flaman ve Valon bölgelerindeki toplu taşıma şirketlerinde çalışanlar da greve katıldı.

Başkent Brüksel'in toplu taşıma sisteminde görevlilerin de greve iştirak etmesi sebebiyle şehirdeki metro, otobüs ve tramvay seferlerinin neredeyse tamamı iptal edildi.

Anver limanında çalışanların greve katılması nedeniyle faaliyet durdu.

Ülke genelinde çeşitli belediye ve kamu hizmetleri aksarken posta hizmetleri de yapılamadı.

Brüksel'de hükümeti protesto etmek için binlerce kişi Kuzey Tren İstasyonu önünde bir araya geldi. Sloganlar atan eylemciler, birkaç kilometre mesafedeki Mont des Arts Meydanı’na kadar yürüdü.