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Belçika'da maymun çiçeği virüsü alarmı: Yeni varyant tespit edildi

Belçika, maymun çiçeği virüsünün yeni varyantı Valon bölgesindeki bir hastada görüldü.

Dünya
  • 25.12.2024 09:43
  • Giriş: 25.12.2024 09:43
  • Güncelleme: 25.12.2024 09:47
Kaynak: DHA
Belçika'da maymun çiçeği virüsü alarmı: Yeni varyant tespit edildi
Fotoğraf: DHA

Belçika'da maymun çiçeği virüsünün yeni varyantı ilk kez tespit edildi

Belçikalı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Valon bölgesindeki bir hastada ilk kez maymun çiçeği virüsünün yeni varyantının tespit edildiği bildirildi.

Hastanın, Afrika'da virüs belirtileri gösteren bir kişiyle cinsel temas sonucu enfekte olduğu kaydedilen açıklamada, teşhisten önce kendini izole ettiği belirtildi.

Ayrıca ülke çapında alınan önlemlerin sonrasında virüsün genel nüfus için düşük riskli olmayı sürdürdüğü ifade edilerek, Belçika'da tespit edilen varyantın, önceki varyantlardan daha bulaşıcı nitelikte olduğuna dikkat çekildi.

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