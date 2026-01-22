Belçika'da solunum yolu enfeksiyonları alarmı: Uyarı seviyesi turuncuya yükseltildi

Belçika’da solunum yolu enfeksiyonlarındaki artış nedeniyle ülke genelinde turuncu alarm (Code Orange) seviyesi uygulanıyor.

Federal Sağlık Bakanlığının aktardığına göre, Belçika Risk Yönetimi Grubu (RMG), kış aylarında grip ve diğer solunum yolu virüslerinin yayılımının hızlanması ve sağlık sistemi üzerindeki baskının artması nedeniyle uyarı seviyesini sarıdan turuncuya yükseltti.

Federal sağlık yetkilileri, özellikle ateş, öksürük ve boğaz ağrısı gibi belirtiler gösteren kişilerin evde kalmasını, semptomların başlangıcından itibaren en az beş gün boyunca maske takmasını ve kalabalık kapalı alanlarda maske kullanmasını tavsiye ediyor.

Turuncu kod uyarısı, ülkenin kış virüs dönemi boyunca vaka sayılarındaki eğilim ve sağlık sisteminin kapasitesine göre değerlendirilerek sürdürülüyor.

Belçika’da solunum yolu enfeksiyonlarının yayılımını değerlendirmek ve halk sağlığı önlemlerini yönlendirmek amacıyla 2023 yazında hayata geçirilen "Respi-Radar" sistemi, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere dört risk seviyesi üzerinden viral dolaşımı ve sağlık sistemi üzerindeki baskıyı takip ediyor.