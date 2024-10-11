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Belçika'da yerel seçim öncesinde siber saldırı: Rusya'ya yakın hacker grubu üstlendi

Belçika'da 13 Ekim'de yapılacak yerel seçim öncesi Belga, Flaman Parlamentosu ve Fransızca yayın yapan kamu kuruluşu RTBF siber saldırıya uğradı. Belçika yerel basınına göre, siber saldırıların sorumluluğunu Rusya'ya yakın olduğu belirtilen hacker grubu "NoName" üstlendi.

Dünya
  • 11.10.2024 16:43
  • Giriş: 11.10.2024 16:43
  • Güncelleme: 11.10.2024 16:49
Kaynak: AA
Belçika'da yerel seçim öncesinde siber saldırı: Rusya'ya yakın hacker grubu üstlendi
Fotoğraf: AA

Belçika'da resmi yayın kuruluşları Belga ve RTBF ile Flamanca konuşan topluluğun parlamentosu, 13 Ekim'de yapılacak yerel seçim öncesinde yoğun siber saldırıya maruz kaldı.

Resmi haber ajansı Belga'dan yapılan açıklamaya göre, bugün canlı yayın akışı iki saatliğine durdu.

DDoS (dağıtılmış hizmet reddi) saldırısına maruz kaldığını duyuran Belga, Flaman Parlamentosu ve Fransızca yayın yapan kamu kuruluşu RTBF'nin de aynı tür saldırıya uğradığını bildirdi.

RUSYA'YA YAKIN HACKER GRUBU ÜSTLENDİ

Yerel basına göre, Belçika'da son günlerde sıkça yapılan siber saldırıların sorumluluğunu Rusya'ya yakın olduğu belirtilen hacker grubu "NoName" üstlendi.

Belçika'da 13 Ekim Pazar günü yerel seçim yapılacak.

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