Belçika'daki göç ve iltica krizi: Yeni kamu kurumu planı onaylandı

Belçika’da federal hükümet, göç alanındaki dağınık yapıyı tek çatı altında toplayarak geri dönüşler de dahil olmak üzere tüm süreçleri hızlandırmayı amaçlayan yeni Federal Kamu Hizmeti'nin (FPS Migration) kurulmasına yönelik ilk taslağı onayladı.

İltica ve Göç Bakanı Anneleen Van Bossuyt, açıklamasında mevcut yapının parçalı olmasının zaman ve kaynak kaybına yol açtığını belirterek, "Daha iyi koordinasyon ve net bir yapı ile parçalı sistemi bütüncül yapıya dönüştürüyoruz" ifadesini kullandı.

PİLOT PROJE NİTELİĞİ TAŞIYOR

Devlet Modernizasyonu Bakanı Vanessa Matz da söz konusu yapının, kamu hizmetlerinde destek birimlerinin merkezileştirilmesine yönelik gelecekteki adımlar için pilot proje niteliği taşıdığını bildirdi.

Mevcut durumda Göç Ofisi (DVZ), İçişleri Bakanlığına bağlı faaliyet gösterirken Mülteciler ve Vatansızlar Genel Komiserliği (CGVS) ile Yabancılar İtiraz Konseyi farklı yapılar altında bulunuyor.

Sığınmacı kabulünden sorumlu Fedasil ise ayrı kurum olarak görev yapıyor. Ayrıca, reşit olmadığını beyan eden yabancıların yaş tespiti, Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülüyor.

İTİRAZ KONSEYİ BAĞIMSIZ İDARİ MAHKEME OLACAK

Onaylanan taslağa göre yeni kamu hizmeti, "Koruma", "Giriş ve İkamet", "Kabul" ve "Geri Dönüş" olmak üzere dört ana genel müdürlükten oluşacak. Yabancılar İtiraz Konseyi ise bağımsız idari mahkeme olarak bu yapıya bağlanacak.

Ayrıca, refakatsiz çocuklar gibi kırılgan gruplara yönelik destek birimi ile radikalleşme ve insan kaçakçılığı gibi güvenlik konularına odaklanan ikinci destek biriminin kurulması planlanıyor.

Yeni yapının iltica süreçlerini hızlandırması beklenirken bunun hem daha insani sonuçlar doğuracağı hem de kabul maliyetlerini azaltarak geri dönüşleri artıracağı ifade ediliyor.