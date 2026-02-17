Belçika ile ABD arasında "sünnet'" krizi

ABD'nin Brüksel Büyükelçisi Bill White, geçen sene Anvers'te "ritüel sünnet" uygulaması gerçekleştiren 3 kişi (mohel) hakkındaki soruşturmanın sonlandırılmasını talep ederek, söz konusu eylemin Yahudi karşıtlığı olduğunu savundu.

Açıklamalarının ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Bill White, talebini yineleyerek Belçika'nın sünnet prosedürü konusunda "ikircikli davranmaması" gerektiğini kaydetti.

White, Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot'un konu hakkındaki açıklamalarını alıntılayarak X sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı. White, hükümetten birinin adli bir davaya müdahale etmesi gerektiğini önermediklerini belirterek, soruşturmanın sonlandırılması talebini yineledi.

"YAHUDİ KARŞITI BİR KARAR"

Yürütülen soruşturmanın Yahudi karşıtı olduğu iddiasını yineleyen White, "Belçika'da düzenli olarak binlerce güvenli ve nitelikli mohel prosedürü uygulanmaktadır. Öyleyse, neden bu sefer, neden bu 3 mohel, neden Belçika'daki güzel Yahudi ailelerin büyük diasporasının bulunduğu Anvers'te ve neden şimdi bu dava? Bu soru akıllara geliyor" ifadelerini kullandı.

White, Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke'yi "kaba ve oldukça ukala biri" şeklinde niteleyerek, şu görüşünü paylaştı:

"Bana, (Vandenbroucke'in) büyük Başkanımı (ABD Başkanı Donald Trump) sevmediğini söylediler. Bununla birlikte, ABD ve Almanya gibi medeni ülkelerde olduğu gibi, akreditasyon sürecinde basit bir değişiklik yapması için onu ikna etmeye çalıştım. Belçika kesinlikle medeni bir ülkedir. Bu iki şey sağlanacaktır. Birincisi, Yahudi ailelerin bu dini prosedürü uygulamasına izin verilecektir. İkincisi, artık bir 'ihlal' olmayacağı için davanın derhal düşürülmesi sağlanacaktır."

Vandenbroucke'nin kendisine davanın sonuçlanmasını beklemek istediğini ilettiğini aktaran White, bunun da Yahudi karşıtı bir karar olduğunu savundu.

White, Yahudi sünnet prosedürünün kabul edilmesi için çağrıda bulunmanın kendi görevi olduğunu ve Belçika'daki "düzinelerce büyükelçinin" kendisinden bu konuda yardım istediğini dile getirdi.

Prevot'la birbirlerine karşılıklı saygı duyduklarını ve ABD-Belçika ilişkilerini geliştirmek için çalışmayı sürdüreceklerini belirten White, Belçika'nın sünnet prosedürü konusunda "ikircikli davranmaması" gerektiğini savundu.

White, Prevot'u soruşturma altındaki Yahudi sünnetçilerle görüşmek için Anvers'e davet etti.

Ayrıca White, X üzerinden yaptığı bir diğer açıklamada, ABD'nin Antisemitizmle Mücadele Özel Temsilcisi Haham Yehuda Kaploun'a hitaben "Belçika'yı ziyaret etme zamanınız gelmiş olabilir" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Belçika'nın Anvers kentinde 14 Mayıs 2025'te yerel polis, yasa dışı sünnet uygulamalarıyla ilgili devam eden adli soruşturma kapsamında çeşitli adreslere baskın düzenlemiş, 3 Yahudi sünnetçi (mohel) hakkında soruşturma başlatmıştı.

"Herhangi bir tıbbi eğitim almamış kişiler tarafından gerçekleştirilen tıbbi işlemler" üzerine odaklandığı belirtilen soruşturmanın Yahudi topluluğundan gelen şikayet üzerine başlatıldığı bildirilmişti.

ABD'nin Brüksel Büyükelçisi White, soruşturmanın sonlandırılmasını talep ederek bu eylemin Yahudi karşıtlığı olduğunu savunmuştu.

White, Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke'ye "kaba" diyerek, Yahudi sünnetçilerin görevlerini yerine getirebilmeleri için yasal düzenlemenin yapılması gerektiğini savunmuştu.

Bunun üzerine Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, White'ın sözlerinin "kabul edilemez" olduğunu belirterek Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını açıklamıştı.

Prevot, White'ın Vandenbroucke'ye "kaba" demesine de tepki göstererek "Belçikalı bir bakana yönelik kişisel saldırılar ve yargı meselelerine müdahale, temel diplomatik normları ihlal etmektedir" görüşünü paylaşmıştı.