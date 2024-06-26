Belçika'nın İstanbul Başkonsolosu Anderlecht'ten vize açıklaması

Belçika'nın İstanbul Başkonsolosu Tim Van Anderlecht, Türkiye'den gelen vize taleplerine ilişkin açıklama yaptı. Türkiye'den Belçika'ya vize taleplerinin çok yüksek olduğunu ifade eden Anderlecht, "Geçen yıl 13 bin civarında vize verdik. Bu yıl bu rakamı 18-19 bin seviyesine çıkarmayı planlıyoruz" dedi.

Belçika'nın İstanbul Başkonsolosu Tim Van Anderlecht, Türkiye'den Belçika'ya vize taleplerinin çok yüksek olduğunu, bu nedenle kapasitelerini sürekli artırmaya çalıştıklarını belirterek, "Geçen yıl 13 bin civarında vize verdik. Bu yıl bu rakamı 18-19 bin seviyesine çıkarmayı planlıyoruz" dedi.

Anderlecht, Belçika-Türkiye Göç Anlaşması'nın 60. yıl dönümü dolayısıyla Konsolosluk'ta basın toplantısı düzenledi.

Toplantının ardından soruları yanıtlayan Anderlecht, Türkiye'den Schengen vizesiyle ilgili yaşanan problemlere ilişkin soruya, "(Vize) Kapasitemizi sürekli artırmaya çalışıyoruz. Zira Türkiye'de talep çok yüksek ve biz de buna sürekli olarak karşılık vermek için elimizden geleni yapıyoruz" yanıtını verdi.

İş insanları ve öğrenciler için artık vize bekleme sürelerinin bulunmadığını dile getiren Anderlecht, aile birleşimi ile ilgili vizelerde bekleme sürelerinin uzun olabildiğini, bununla ilgili kapasite artırma çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

İş insanları için fast-track (hızlandırılmış) vize hizmetinin sunulduğunu da kaydeden Anderlecht, öğrenci vizelerinin de okul dönemine yetişmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Başkonsolos Anderlecht, "Geçen yıl bu konuda bir sıkıntı yaşanmadı. Bu yıl da aynı şekilde kapasitemizi artırmak için Belçika'dan da destek alacağız. Böyle bir öngörümüz var" diye konuştu.

"18-19 BİN CİVARINDA VİZE VERMEYİ PLANLIYORUZ"

Türkiye'deki görevine Ağustos 2022'de başladığını hatırlatan Anderlecht, "2022'de verilen vize sayısında rekor kırdık. 2023'te bu rekoru daha da artırdık. Ve 2024'te de yüzde 50 daha artırmayı planlıyoruz. Yani sürekli olarak bir artış halinde verilen vize sayısı. Biz de bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Ve kapasitemizi artırmaya devam edeceğiz, ta ki arzla talep arasında daha rahat bir denge oluşana kadar" şeklinde konuştu.

Anderlecht, ülkesinin Türk vatandaşlarına verdiği vize sayısıyla ilgili olarak, "Geçen yıl 13 bin civarında vize verdik. Bu yıl bu rakamı 18-19 bin seviyesine çıkarmayı planlıyoruz" ifadelerine yer verdi.