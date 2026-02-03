Belçika Prensi'nin yeni açıklamasında Epstein itirafı

Belçika Prensi Laurent, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein dosyalarında adının geçmesinin ardından açıklama yaptı.

İlk açıklamasında Epstein'le doğrudan ya da dolaylı bağlantısı olmadığını iddia eden Prens Laurent, daha sonra yaptığı açıklamada Epstein'le 1990'lar ve 2000'lerde 2 kez görüştüğünü, görüşmelerin hiçbirinin "toplu etkinliklerde" gerçekleşmediğini kaydetti.

Söylentilere kesin bir şekilde son vermek istediğini belirten Prens Laurent, Birleşmiş Milletler'de ve New York'un finans bölgesindeki büyük bir bankada yaptığı stajlar sırasında Epstein'ın kendisiyle "birkaç kez" temasa geçtiğini aktardı.

Prens Laurent, "Anne ve babamla tanışmak, onları milyarder arkadaşlarıyla tanıştırmak istedi. Ben de kendisine, anne ve babamın satılık olmadığını ve sergilenmeye açık olmadıklarını söyledim" ifadesini kullandı.

Epstein'ın başka taleplerini de reddettiğini kaydeden Prens Laurent, Epstein'ın, Avrupa'daki okullar ve üniversitelerle, özellikle de "kız öğrencilerin bulunduğu üniversitelerde" ekonomi dersleri vermek üzere temas kurmak istediğini, kendisine ekonomi uzmanı olmadığını aktardığını dile getirdi.

"TEKLİFİNİ REDDETTİM"

Prens Laurent, daha sonra Epstein'ın kendisine bir çevre projesine katılmasını teklif ettiğini kaydederek, "Bu proje açıkça dolandırıcılıkla bağlantılıydı. Teklifini reddettim" açıklamasında bulundu.

Son temasın 2012 yılında gerçekleştiğini belirten Prens Laurent, Epstein'ın kendisini Paris'te, "bir devlet başkanı ile zengin ve nüfuzlu kişilerin" de katılacağı bir yemeğe davet ettiği, ancak bunu reddettiği bilgisini verdi.

Prens Laurent, Epstein'ın bu retler karşısında rahatsız olduğunu ve kendisine "kimsenin davetlerini geri çevirmediğini" söylediğini aktardı.

Epstein dosyalarında 17 Ekim 2012 tarihli bir elektronik postada, Epstein ve yardımcısı arasında Prens Laurent hakkında bir yazışma bulunuyor.

Yazışmada, Epstein, yardımcısına "Belçika'nın Prens Laurent'iyle bağlantı kur" talimatını veriyor. Yardımcısı da "Kendisini listeye alıyorum, yoksa doğrudan mı arama mı istersiniz?" ifadesini kullanıyor.