Belçika sığınma başvurusu yapan iki Gazzeliyi sınır dışı etti

Belçika, Yunanistan'da sığınma statüsü alan ancak kötü koşullar nedeniyle Brüksel Havalimanı'na inerek burada tekrar sığınma talebinde bulunan Gazzeli iki kişiyi sınır dışı etti.

Sığınmacılarla ilgili çalışan sivil toplum kuruluşu JRS yetkilisi Ruben Bruynooghe'nin AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, Yunanistan'da sığınma statüsü almış iki Gazzeli, orada konaklama bulmakta zorlandıkları, entegre olmak için gerekli desteği alamadıkları için Mısır üzerinden Belçika'ya geldi.

İki Gazzeli, Brüksel Havalimanı'nda sığınma talep etti ancak bir süre gözaltı merkezinde bekletildikten sonra haklarında sınır dışı kararı çıktı.

Bu kişilerden, havalimanı yakınındaki merkezde bekletildikleri süre boyunca Yunanistan'daki koşulların kötülüğünü kanıtlamaları istendi ancak bunu yapamadıkları gerekçesiyle akabinde Mısır'a geri gönderilmelerine karar verildi.

"YUNANİSTAN'A GÖNDERİLMELERİ GEREKİRDİ"

Bruynooghe sığınmacılarla son kez Mısır'a gönderilmelerinden önce görüşebildiğini ve Mısır'da ikamet hakları olmadığı için Kahire'ye indikten sonra tutuklanmaktan ve savaş bittiğinde Gazze'ye geri gönderilmekten endişe ettiklerini söyledi.

Bruynooghe, şöyle devam etti:

"En azından Mısır'a değil, uluslararası koruma hakkı elde ettikleri Yunanistan'a gönderilmeleri gerekirdi. Neticede gerek görülmüş ki sığınma statüsü verilmiş. Şu ana kadar yoksa da Mısır'a varmalarından itibaren bir insan hakları ihlali yaşanması söz konusu. Bir şüphe var. Ancak Belçika'daki göç yetkilileri, kararın uluslararası hukuka uygun olduğunu savunuyor."

BELÇİKA'DA GENEL UYGULAMA

Belçika'da sığınma başvuruları incelenen kişiler, sistematik olarak havalimanı yakınında kapalı bir merkezde alıkonuluyor.

Dört hafta içinde haklarında karar verilen bu kişiler, çoğunlukla geldikleri hava yolu firmasıyla, aynı destinasyona geri gönderiliyor.

JRS'nin elindeki bilgilere göre, Gazze'de İsrail saldırılarının başlamasından bu yana Belçika'ya sığınma talebinde bulunan Filistinli sayısı arttı ancak çoğu geri çevriliyor.

SIĞINMACI KRİZİ

Belçika'da sığınma başvurusu yapmak isteyenlere barınacak yer bulunmamasıyla ilgili de uzun süredir kriz yaşanıyor.

Devlet, mülteci kabul merkezlerinin kapasitelerinin dolmasını gerekçe göstererek yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, bu kişileri sokakta kalmaya mahkum ediyor.

Gönüllü avukatlar, Brüksel mahkemelerinde devlete karşı binlerce dava kazanıyor ancak mahkeme kararlarına riayet edilmiyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşınan davalar neticesinde 5 kez Belçika aleyhine ihtiyati tedbir kararı alındı ancak bu da durumu değiştirmedi.

Sivil toplum kuruluşları (STK), Belçika'nın bu politikayı bilinçli uyguladığını ifade ediyor.

Söz konusu STK'lerin çatı kuruluşu Mülteciler ve Yabancılar için Koordinasyon Girişimlerinin (CIRE) Direktörü Sotieta Ngo, AA muhabirine daha önce yaptığı açıklamada, Belçika devletinin mülteciler için "çekici" hale gelmek istememesi nedeniyle bu tutumu sergilediğine işaret etmiş, "Durumu değiştirmek için hiçbir şey işe yaramıyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.