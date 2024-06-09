Belçika’da 3 seçim birlikte yapılıyor

Belçika’da halk Avrupa Parlamentosu, federal meclis ve bölge parlamentoları için sandık başına gidiyor.

Belçika’da halk Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleriyle eş zamanlı federal ve bölgesel olmak üzere üç ayrı seçimde oy kullanmak üzere sandığa gidiyor.

Avrupa Birliği kurumlarına da ev sahipliği yapan Belçika’da yaklaşık 8 milyon seçmen Avrupa Parlamentosu’nun yanı sıra federal meclisin 150 üyesini ve son olarak da eyalet meclisleri için yarışan milletvekillerini belirlemek üzere oy kullanıyor.

Yerel saatle 08.00’de başlayan oy verme işlemi çerçevesinde bazı bölgelerde kağıt pusula ile oy verilirken bazı bölgelerde ise elektronik oylama yapılıyor.

Üç bölgeli federal yapıya sahip Belçika’da aynı seçimlerin sonuçlarına göre topluluk adı verilen kültürel yönetimlerin de oluşması bekleniyor.

150 milletvekili seçilecek olan Federal parlamento ve bölge parlamentoları yanında Fransızca, Flemenkçe ve Almanca konuşan toplulukların eğitim ve kültür gibi alanlarda yetkili olan topluluk parlamentoları da bu seçimle belirlenecek.

Başta başkent Brüksel bölge yönetimine olmak üzere Flaman ve Valon Bölge parlamentoları için aday listelerinde Türkiye kökenli adaylar da yer alıyor. 50’ye yakın Türkiye kökenli adayın farklı partilerin listelerinden girdiği genel seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 14.00’de sona erecek.

Sandıkların kapanmasıyla oy sayma işlemine geçilecek ve kesin sonuçların ise yarın açıklanmasını bekleniyor.

Belçika’da bir siyasi partinin iktidara tek başına gelebilmesi için 76 sandalye gerekiyor. Ancak bugün yapılan seçimlerde herhangi bir partinin tek başına hükümet kurması beklenmiyor. Ülkenin yeniden koalisyon hükümeti kurulması için müzakerelerle zorlu bir süreçten geçmesi bekleniyor.



