Belçika’da genel grev hayatı durdurdu

EMEK SERVİSİ

Belçika’da hükümetin sosyal kesinti ve kemer sıkma politikalarına karşı işçiler greve çıktı. Belçika’da örgütlü tüm işçiler, dün iş bırakarak greve çıktı.

Ülke genelinde bütün işçi sendikalarının ortaklaştığı genel greve toplu taşıma, sanayi, eğitim başta olmak üzere çeşitli sektörlerden yoğun katılım oldu.

Ülkede hükümet, kamu harcamalarında kesinti yapacak programı hayata geçirmeye çalışıyor. Programda, 65 olan emeklilik yaşının 67’ye yükseltilmesi ile koşulların ağırlaştırılması, esnek çalışmanın yaygınlaştırılması ve işsizlik maaşında hak kayıplarına yol açacak değişiklikler de yer alıyor. Ücretlerin enflasyona göre otomatik olarak artmasını sağlayan endeksleme sisteminin değiştirilmesi gibi çalışanların haklarında ciddi değişiklikler içeren politikalar da hükümetin planları arasında. Belçika’da sağ partilerin koalisyonuyla kurulan hükümet, "Arizona" ismiyle anılırken grevdeki işçiler "Arizona’ya geçit yok" dövizleri taşıdı. Ülkede neredeyse her işçi iş bırakırken sendikalara göre 100 bini aşkın kişi greve katılarak meydanlarda ses yükseltti.