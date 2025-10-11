Belçika’da işçiler genel greve gidiyor

Dış Haberler

Belçika’da sendikalar, hükümetin emeklilik reformları, maaş kısıtlamaları ve çalışma koşullarına yönelik politikalarına karşı 14 Ekim’de ülke çapında greve gidiyor.

Sendikaların talepleri arasında erken emekliliğe ulaşımın kolaylaştırılması, fazla mesai ücretlerinin artırılması, gece mesaisi için adil ücretlendirme, emekli maaşlarının yükseltilmesi ve genç çalışanlar için iş güvencesinin artırılması bulunuyor.

Sendikalar ayrıca Başbakan Bart De Wever’in sağ koalisyonundan “Filistin’i resmen tanımasını ve İsrail’e ağır yaptırımlar uygulamasını” istediklerini açıkladı.