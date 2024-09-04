Belediye aile şirketine döndü

Haber Merkezi

31 Mart yerel seçimlerinde MHP’li Ötüken Senger’in taşımalı seçmenle yönetime geldiği Kars Belediyesi’nde, işe alınan yüzden fazla kişinin belediye yöneticileriyle akraba olduğu ortaya çıktı. İşe alınanlar arasında başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin yakınlarının yanı sıra Ülkü Ocakları üye ve yöneticileri de bulunuyor.

Artı Gerçek’te yer alan habere göre 2019 yılında Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetiminde iken kayyım atanan ve 31 Mart yerel seçimlerinde taşımalı seçmenle gündeme gelen belediyede, çeşitli pozisyonlarda yüzlerce kişi işe alındı. İşe alınan isimlerden bazılarının aynı soyadı taşıması ise dikkat çekti.