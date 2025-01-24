Belediye AKP'deyken yanan otele aynı gün uygun itfaiye raporu çıkarılmış!

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin gelişmeler sürüyor.

T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre, Grand Kartal Otel’e, 2007’de AKP’li Bolu Belediyesi’nin aynı gün itfaiye raporu verdiği ortaya çıktı.

Olağan şartlarda, başvurunun ardından ortalama 15 gün içerisinde işyeri kontrol edilirken, rapor da 5 gün içerisinde veriliyor.

22 Kasım 2007 tarihli rapor sonuçlarında şunlar yer aldı:

"İşletme içerisinde toplam 25 adet, her katta 2 adet 6 Kg'lık KKT'lu, yangın söndürme cihazı tam ve çalışır vaziyette bulundurulduğu; Çıkışlarının uygun olduğu; İşletme içerisinde parlayıcı ya da patlayıcı madde bulundurulmaması, Yangın sebebi olabilecek malzeme ve ısı kaynaklarının kullanımında dikkatli davranılması koşuluyla; Yangın söndürme araç ve gereçlerinin tam ve sağlam olduğu tespit edilmiştir. Bahis konusu işletmenin faaliyete açılmasında müdürlüğümüz açısından sakınca bulunmamak olup; 26.07.2002 tarihli 24827 sayılı resmi gazetede yayınlanan ‘Binaların Yangın Korunması’ Yönetmeliği 9. Kısım 1. Bölüm 125. Maddesine göre; Yapı, Bina, Tesis ve işletmeler yangın güvenliğinden kamu kurum kuruluşları ile özel kuruluşlarda en büyük amir, diğer bina, tesis ve işletmelerde sahip veya yöneticiler sorumludur.”

TARİH AYNI

İtfaiye Müdürlüğü’nün Grand Kartal Otel’e verdiği itfaiye raporunun, başvurunun yapıldığı gün verildiği anlaşıldı.

Rapora göre, otel yönetimi belediyeye bağlı İtfaiye Müdürlüğü’ne itfaiye raporu almak için 22 Kasım 2007’de dilekçe verdi. İtfaiye Müdürlüğü, aynı gün “otelin yangın söndürme araç ve gereçlerinin tam ve sağlam olduğu” tespitinde bulunarak otele itfaiye raporu verdi.

Prosedüre göre, işyerinin yaptığı başvurunun ardından ortalama 15 gün içerisinde işyeri kontrol ediliyor. Kontrolün ardından ortalama 5 gün içerisinde de rapor sonucu müracaat eden işyerine veriliyor.