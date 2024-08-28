Belediye araçları AKP’lilerin emrinde

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik iddia, “Bu kadarı da olmaz” dedirtti. Kamu kaynaklarının AKP’ye yakın isimlerin kullanımına sunulmasının en çarpıcı örneklerinden biri olan iddiaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisli iki araç AKP teşkilatlarında görevli isimlere verildi. İddiayı gündeme getiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Hasan Şencan, “Antep’te, AKP’lilerin yaptığı usulsüzlüklere yetişemiyoruz artık” diye konuştu.

Fatma Şahin idaresindeki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 27 ve 06 plakalı iki aracın, AKP Şehitkamil İlçe Başkanı İsmail Güler ve AKP Şehitkamil Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç’a verildiği öne sürüldü. Araçların Güler ve Kılıç’a şoförlü şekilde tahsis edildiği savunuldu.

CHP’li Hasan Şencan, kamu hizmetinde kullanılması gereken araçların AKP’li isimlere verilmesine tepki gösterdi. Şencan, araçların derhal belediyeye teslim edilmesini istedi. Türkiye’deki ekonomik kriz nedeniyle milyonlarca insanın yoksulluğa sürüklendiğini, Antep’te de yoksulluğun giderek derinleştiğini belirten Şencan, “O arabalarda iş bulamadığı için intihar eden yurttaşların, yine iş bulamadığı için kendini yakarak intihar eden Eyüp Dal’ın hakkı var” ifadesini kullandı. Antep’te her gün bir başka usulsüzlüğün belgesinin kendisine ulaştığını kaydeden Şencan, “Burada yaşanılanlar, bir simülasyonda olduğumuzun hissiyatı gibi” değerlendirmesinde bulundu.