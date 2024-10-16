Belediye Başkanı, basın açıklaması sırasında depreme yakalandı

Şanlıurfa’da basın mensupları, Malatya merkezli 5.9 büyüklüğündeki depreme basın toplantısında yakalandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın konuşma yaptığı sırada yaşanan deprem, paniğe neden oldu.

Bazı basın mensupları ile görevliler ailelerini ararken bazıları ise cep telefonlarına sarılıp deprem anını çekmeye çalıştı.