Belediye Başkanı, basın açıklaması sırasında depreme yakalandı
AFAD, saat 10.46'da merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar basın açıklaması yaptığı sırada deprem oldu. Panikleyenler dışarı kaçtı.
Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da basın mensupları, Malatya merkezli 5.9 büyüklüğündeki depreme basın toplantısında yakalandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın konuşma yaptığı sırada yaşanan deprem, paniğe neden oldu.
Bazı basın mensupları ile görevliler ailelerini ararken bazıları ise cep telefonlarına sarılıp deprem anını çekmeye çalıştı.