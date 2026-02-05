Belediye başkanı karlı yolda aç kalan tilkiyi eliyle besledi

Nusret DURUR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN’de Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, kar yağışının etkili olduğu Sahara Geçidi’nde yiyecek arayan tilkiyi, yanına yaklaşarak elleriyle besledi. Aydın’ın, tilkiye ekmek verdiği o anlar görüntülendi.

Doğu Karadeniz’de etkili olan kar yağışı ve soğukta, doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları, köylere inmeye başladı. Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, Sahara Geçidi’nde aracıyla seyir halindeyken karlı yolda karşılaştığı tilkinin yiyecek aradığını fark etti. Bunun üzerine durduğu aracından inen Aydın, yanına yaklaştığı tilkiyi elliyle yiyecek verip besledi. Tilkinin karnını doyurduğu anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Karnını doyurduktan sonra uzaklaşarak gözden kaybolan tilkinin görüntüleri, paylaşıldığı sanal medyada ilgiyle izlendi. Görüntülerde Başkan Aydın’ın yakından ilgilendiği tilkiye, ‘Sen ne güzelsin, ne güzel yüzün var. Görüşürüz bay bay’ diyerek seslenmesi dikkat çekti. (DHA)

FOTOĞRAFLI