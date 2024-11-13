Belediye başkanı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti: Balışeyh'te yeni başkan belli oldu

Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'in öldürülmesiyle boşalan başkanlığa meclis üyesi Savaş Akyüz seçildi.

Belediye toplantı salonunda basına kapalı gerçekleştirilen Balışeyh Belediye Meclisi Toplantısı'nda, 9 meclis üyesinden Savaş Akyüz ile AKP'li Ömer Sancak, belediye başkanlığına aday oldu.

Yapılan seçimde 5 oy alan Savaş Akyüz belediye başkanı seçilirken Sancak 4 oy aldı.

Akyüz, seçimin ardından belediye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim sonucunun Balışeyh için hayırlı olmasını diledi.

Adaletli bir seçim yapıldığını aktaran Akyüz, "Destek verenlerden Allah razı olsun. Yapılan seçimde 5 oy aldım. Arkadaşlarımın da desteğiyle belediye başkanlığını sürdüreceğim" dedi.

NE OLMUŞTU?

Şüpheli E.Ş, 4 Kasım'da ilçedeki TOKİ konutları bölgesinde Hilmi Şen, Mikail Çelikkol, Ömer Şengül (42) ve Koray Kaya'yı (45) silahla yaralamış, olay yeri yakınındaki bir kişi de panikleyip düşerek yaralanmıştı.

Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hilmi Şen ve koruması Çelikkol, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan Hilmi Şen'in kuzeni olan şüpheli E.Ş. tutuklanmıştı.

31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçilen Şen, temmuz ayında partisinden istifa etmişti.